Fransa’da tekbir getiren kadından maket bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Fransa’da bir kadın maket bıçağıyla saldırı gerçekleştirdi. İki kişiyi yaralayan kadının 'Allahu ekber' diye bağırdığı açıklandı.

Fransa’nın güneyindeki La-Seyne-sur-Mer kentinde bir kadının "Allahu ekber" diye bağırarak bir süper markette insanlara maket bıçağıyla saldırdığı belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, La-Seyne-sur-Mer kentinde bir kadın süpermarkette bıçaklı saldırıda bulundu. Görgü tanıkları, üzerinde siyah bir elbise olan kadının "Allahu Ekber" diye bağırdığını ve marketteki bir müşteri ile kasiyere maket bıçağıyla saldırdığını söyledi.

Kasiyer gözlerinden, müşteri ise göğüs kısmından yaralandı.

​Saldırgan polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstihbarat birimlerinin 1994 Fransa doğumlu saldırgan hakkında daha önceden bilgisi olmadığı ve polisin IŞİD'le bir bağlantısı olup olmadığını öğrenmek için kadının evini incelediği gelen bilgiler arasında.