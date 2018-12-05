Fransa'da Sarı Yeleklilerin ardından çiftçiler sokağa inecek

Fransa’da hükümet, çiftçilerin gelecek hafta üretim maliyetlerindeki artışa karşı genel greve gideceklerini duyurmasının rağmen gıda fiyatlarına ilişkin düzenlemeyi hayat pahalılığına karşı devam eden eylemler sebebiyle ertelediğini açıkladı.

Fransa’da hükümet, çiftçilerin üretim maliyetlerindeki artışa karşı genel greve gideceklerini duyurmasına rağmen gıda fiyatlarını düzenleyen kararı ertelediğini açıkladı.

Bugün kabine toplantısında görüşülen kararın ertelenmesine ilişkin konuşan Tarım Bakanı Didier Guillaume, 17 Kasım’dan bu yana akaryakıt fiyatlarındaki artışa ve hayat pahalılığına karşı devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine işaret etti.

Hükümetin gündemini devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinin oluşturduğunu belirten Guillaume, gıda fiyatlarının yükseltilmesi kararının ocak veya şubat ayında kadar ertelendiği duyurdu. Fransa’da çiftçiler ve perakende satıcılar arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözümü için fiyatların artırılması "formülünü" geliştiriren hükümet, hayat pahalılığına karşı devam eden protestolar sebebiyle kararı erteledi.

GENEL GREV ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Sarı Yeleklilerin protestolarının hükümete geri adım attırmasının ardından Fransa'daki en büyük tarım birliklerinden FNESA'nın başkanı Christiane Lambert, önümüzdeki hafta itibariyle Fransa genelinde çiftçilerin artan üretim maliyetlerini protesto etmek amacıyla genel greve gideceklerini açıklamıştı. Tarım üreticilerin gelirlerinin düşürülmesine karşı mücadele edeceğini belirten FNESA, çiftçilerin üzerindeki yüksek vergilerin azaltılmasını talep ediyor.

Fransa’da Sarı Yeleklilerin eylemleri akaryakıta gelen zamla başlamış, hayat pahalılığına gösterilen tepkiyle büyümüştü. Yüz binlerce kişinin katıldığı eylemler 17 Kasım'dan beri sürüyor. Hükümet, dün, eylemlerin başlamasına neden olan akaryakıt zammını askıya aldığını duyurmuştu.