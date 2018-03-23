Fransa'da rehine krizi: En az 2 rehine hayatını kaybetti

Fransa'da bir süpermarkette kimliği bilinmeyen kişilerin ateş açtığı ve insanları rehin aldığı belirtiliyor.
AFP'nin haberine göre Trebes kasabasında yaşanan rehine krizi IŞİD tarafından üstlenildi.
Saldırganın kendisinin IŞİD'e bağlı olduğunu dile getirdiği bildiriliyor.
Olayda en az bir kişinin yaralandı.
SALDIRGAN ÖZEL KUVVETLERE ATEŞ AÇTI
Saldırganın özel kuvvetlere ateş açtığı duyuruldu.
Polisin marketi kuşattığı ve rehine krizinin sürdüğü aktarılıyor.
2 REHİNE HAYATINI KAYBETTİ
Olayda en az 2 rehinenin hayatını kaybettiği açıklandı.
Fransa Başbakanı olayın "çok ciddi" olduğunu duyurdu.
REHİNELER SERBEST
Rehinelerin serbest bırakıldığı, saldırganın bir polisle görüşme gerçekleştirmekte olduğu bildiriliyor.
Rehinelerin nasıl serbest kaldığı henüz bilinmiyor.