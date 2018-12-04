Fransa'da PSG-Montpellier maçı polisin talebi üzerine ertelendi

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında 8 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan lig karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı.
LFP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü başkent Paris'te yapılması gereken PSG-Montpellier maçının, şehirdeki 'Sarı Yelekliler' protestoları nedeniyle polis teşkilatının talebi doğrultusunda ertelendiği duyuruldu.
Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra belirleneceği bildirildi.