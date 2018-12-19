Fransa'da polis çalışma koşulları için eylem yapacak

Fransız polisi çalışma koşullarına karşı eyleme geçecek. Sarı Yeleklilerin eylemleriyle geçen beş haftanın ardından polis 'düşük ücretten ve fazla çalıştırılmaktan' şikayetçi.

Fransa'da son yıllarda aşırı çalışmaya karşı açıklamalar yapan polis örgütleri, Sarı Yeleklilerin eylemlerinin ardından çalışma koşullarını protesto etme kararı aldı.

"Mavi Yelekliler" adıyla eylem yapacak olan polisler, "düşük ücret" ve "fazla çalışma" sebebiyle sokağa çıkacak.

Polis örgütü Alliance'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, polislerin kendi eylemleriyle Sarı Yelekliler arasında benzerlik kurduğunu gösteriyor.

Alliance hesabından yapılan paylaşımda, Fransa İçişleri Bakanı'na tepki gösterilirken, 2019 bütçesinde polise ayrılan payın düşüklüğüne karşı çıkılıyor.

Polisler bütçe kesintileri sebebiyle çalışma koşullarının kötüleşeceğini düşünüyor.