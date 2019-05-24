Fransa'da patlama: Yaralılar var

Fransa'nın Lyon kentinde bir caddede patlama meydana geldi. Patlamada 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın Lyon kentinde ikinci bölgede yer alan Victor Hugo Caddesi'nde patlama meydana geldi. Caddeye bırakılan bir bavulun içindeki patlayıcının infilak ettiği belirtilirken, patlamada 13 kişinin yaralandığı açıklandı.

Polisin bir caddedeki fırının önüne içinde patlayıcı olan bavulu bırakan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi. Zanlının bavulu bıraktığı sırada güvenlik kameralarınca kaydedildiği belirtildi.

Lyon Belediye Başkanı Denis Broliquier bavulun bırakılmasının ardından kısa bir süre sonra patladığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı olayda ilk olarak 8 kişinin yaralandığını duyururken, Reuters haber ajansı polis kaynaklarının yaralı sayısını 13 olarak verdiğini kaydetti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Patlamanın yaşandığı Victor Hugo Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin verdiği bir söyleşi sırasında olayı "saldırı" olarak niteledi ve herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.