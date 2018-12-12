Fransa'da Noel çarşısına saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, saldırıda 3 kişinin öldüğünü 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşının yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, "ciddi bir güvenlik hadisesi" yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi. Güvenlik güçleri şehrin turistik meydanlarından Place Kleber'de yaşanan olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı, tramvay seferleri durduruldu.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Castaner, sınır güvenliğinin artırıldığını ve saldırganın arandığını aktardı. Ayrıca başka bir saldırının yaşanmaması için önlemlerin alındığını söyledi.

Saldırıyı 29 yaşındaki Sherif Chekatt'ın gerçekleştirdiği belirtilirken, Chekatt'ın "Fiş S" olarak bilinen, takip edilen kişiler arasında yer aldığı, kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı duyuruldu. Ayrıca polisin dün sabah evine baskın yaptığı saldırganı bulamadığı belirtildi.