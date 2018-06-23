Fransa'da lise bitirme sınavında Türkiye'de yolsuzluk ve kan davaları soruldu

Fransa'da ulusal çapta yapılan lise bitirme sınavlarında, Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvete dair soruların sorulduğu aktarıldı.

Fransa'da ulusal çapta yapılan lise bitirme sınavlarında, Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvete dair soruların sorulduğu aktarıldı.

Euronews'te yer alan habere göre, Paris'in de içerinde yer aldığı Ile de France bölgesinde yapılan Bilim (S) ve Ekonomi ve Sosyal (ES) bakalorya sınavının dil kategorisinde yöneltilen sorular şöyle oldu:

1. Bir devlet kendi vatandaşlarının; farklı din, dil veya siyasi düşünceye sahip diye mülk ve mallarına el koyabilir mi? Kendi düşüncelerinizi aktarıp yazınız? (100-110 kelime)

2. Bir gün kalktığınızda sebepsiz ve kanunsuz bir şekilde size ait bir şeye el konulduğu bir durumu hayal ederek, tepkilerinizi anlatınız? (70-80 kelime)

3. Rüşvet ve yolsuzluk hakkında düşünceleriniz nelerdir? (70-80 kelime)

Türkçe dalındaki sınav sorularının, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Fransız vatandaşı Türkçe öğretmenleri tarafından hazırlandığı aktarıldı.

Sınavın bugün yapılan ayağında ise öğrencilere kız kaçırma, kan davası, zorla evlilik ve köyden kente göç gibi konularla ilgili soruların yöneltildiği ifade edildi.

Bazı velilerin sorulardan rahatsızlık duyarak, şehirlerin milli eğitim müdürlüklerine şikayette bulunduğu aktarıldı.