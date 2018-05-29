Fransa'da 'Libya'nın birliği' için görüşmeler başlıyor

Fransa'da 'Libya'da birliğin sağlanması' için görüşmeler bugün başlıyor. Libya'nın batısını yöneten grupların katılmaması sebebiyle görüşmelerin başarı şansı bulunmuyor.

2011'deki NATO müdahalesinden beri kaosun devam ettiği Libya'da tek bir yönetim oluşturulması için Fransa'nın başkenti Paris'te görüşmeler yapılacak.

Ancak bugün başlayacak görüşmelere ülkenin batısını yöneten gruplar katılmıyor. Batı Libya grupları, görüşmelerin ülkenin doğusunu yöneten Halife Hafter'in elini güçlendireceğini iddia ediyor.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki görüşmelere Hafter'in yanısıra Trablus'taki hükümetin başkbanı Fayez Seraj ve kimi meclis grupları katılıyor.

Trablus Devlet Konseyi, görüşmelere temsilci göndermeyi kabul etmezken, 13 batı Libya askeri konseyi ve birliği de ortak açıklama yaparak Paris görüşmelerinin kendi adlarına karar alamayacağını duyurdu.

Açıklamada "yabancı müdahalelere" karşı çıkılırken, Libyalıların kendi sorunlarını çözmek için "gerçek diyalog" kurması gerektiği belirtildi.