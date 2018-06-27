Fransa'da kasaplar, vegan saldırılarına karşı koruma istedi

Fransa'da veganların kasap dükkanlarına saldırmasının ardından Kasaplar Federasyonu, İçişleri Bakanlığı'na mektup yollayarak koruma talep etti.

Fransa'da kasaplar, vegan saldırılarına uğramaktan şikayet ediyor.

Kasaplar Federasyonu, yapılan eylemler sırasında camlarının kırılması, sahte kan fırlatılması ve dükkanlarının spreyle boyanmasından yakınarak koruma talep etti. Fransa İçişleri Bakanlığı'na yazılan mektupta kasaplar kendilerine uygulanan “fiziksel ve sözlü taciz”in “terörizmden hiçbir farkı olmadığını” belirtti.

Fransız vegan örgütler şiddet kullandıklarını reddederken, ülkede çoğu kişinin ne yemeleri gerektiğini söylenmesinden rahatsız olduğu belirtiliyor.

Lille kenti ve çevresinde eylemcilerin camları kırdığı ve dükkanların duvarına spreyle “Türcülüğe Hayır” yazdığı aktarılıyor.

Saldırıların ülke genelinde şaşırtıcı olduğu, çünkü kasapların fırıncılar ve peynir imalatçıları gibi toplumun saygın bir kesimi olduğu ifade edilirken, yaşananları Vegan Federasyonu'nun da kınadığı bildirildi.