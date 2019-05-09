Fransa'da kamu emekçileri grevde

Fransız hükümetinin reform paketine karşı kamu çalışanları bugün sokağa çıkıyor.

Fransa'da Macron hükümetinin liberal reform dalgasının yeni hedefi kamu sektörü. Geçtiğimiz ay eğitim sistemini hedef alan liberal dönüşümler eğitimcileri sokağa dökmüştü.

Bakanlar Kuruluna 27 Mart'ta getirilen yasa tasarısı Macron hükümeti tarafından "kamuda modernleşme" olarak sunuluyor. Tasarıyı eleştirenlerse amaçlanan dönüşümün kamu sektörünü küçültüp özel sektör normlarına göre biçimlendireceği görüşünde.

Hükümetin bu dönüşümdeki hedeflerinden en çarpıcı olanları 2022 yılına dek kamu sektöründeki 120 bin kadroyu tasfiye etmek ve kamu harcamalarını 30 milyar avro azaltmak. Yasa tasarısı meclisten geçerse maaş ve kıdemler kişiselleştirilecek, kamuda sözleşmeli çalışma yaygınlaşacak.

Tasarının mecliste görüşülmesine pazartesi günü başlanacak.

Emek örgütleri bugünden başlayarak her perşembe grev yapacaklarını duyurdu. Fransız kamu sendikalarının çağrısı üzerine milyonlarca emekçinin bugün bütün ülkede 150'den fazla yerde sokağa çıkması bekleniyor.

