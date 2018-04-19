Fransa'da grevler devam ediyor: 50 kentte eylem var

Fransa’daki tartışmalı demiryolu "reformunun" mecliste kabul edilmesinin ardından, çalışanların çoğu bugün demiryolu çalışanlarına destek vermek üzere Fransa genelinde en az 50 şehirde grev ve gösteri için sokağa inecek.

Fransa’daki tartışmalı demiryolu reformu mecliste 454 ‘Evet’ oyuyla kabul edildi.

Gelecek günlerde Fransa Senatosu’nda da görüşülerek oylanması gereken yasa tasarısı, demiryolları çalışanları arasında işe yeni alınacakların mevcut çalışan haklarının önemli bir kısmından mahrum kalmasını öngörüyor.

Ancak bu uygulamanın ne zamandan itibaren başlayacağına dair bir tarih belirtilmezken, demiryolu çalışanlarının üye oldukları sendikalarla yapılacak görüşmeler sonrası belli olacağı açıklandı.

Hükümetin işçi haklarına saldırısının, diğer sektörlere de benzer "reformlarla" sıçramasından endişe ediliyor.

GREVLER DEVAM EDİYOR

Demiryolu çalışanlarının başlattığı reform karşıtı grevler sürerken, sendikalar hükümetin demiryolu taşımacılığının özelleştirilmesini gizlemeye çalıştığını bildiriyor.

Fransa'da hükümetin sürdürdüğü işçi düşmanı politikalara karşı olan çok sayıda meslek grubu, bugün ülke genelinde grev ve gösteri düzenleyecek.

50 KENTTE GÖSTERİ

Çalışanların çoğu bugün demiryolu çalışanlarına destek vermek üzere, Fransa genelinde en az 50 şehirde grev ve gösteri için sokağa iniyor.

Ülkenin en büyük işçi sendikalarından olan Genel İş Konfederasyonu (CGT), diğer işçi sendikalarının desteğiyle ve "Mücadele Birliği" sloganıyla ülke genelinde grev ve gösteri çağrısında bulundu.

Grev ve yapılacak gösterilere demiryolu, sağlık, enerji, temizlik, havacılık, posta işletmeleri, eğitim ve kamu çalışanları ile üniversite ve lise öğrencilerinin katılması bekleniyor.