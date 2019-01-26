Fransa'da eylemler on birinci haftasında 'Sarı Gece' ile devam ediyor

Fransa’da hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek eylemleri on birinci haftasında devam ediyor.

Fransa’da hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek eylemleri on birinci haftasında devam ediyor.

Bu hafta 22 bin kişinin katıldığı tahmin edilen eylemler, Fransa’da Macron’un ekonomi politikalarını ve hayat pahalılığına karşı engellemelere rağmen sürdürülüyor.

Başkent Paris’in yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında devam eden eylemler sırasında 24 kişi gözaltına alındı.

'SARI GECE'

Eylemciler bu hafta gösterileri gece 22.00’a kadar sürdürmeye davet etti. “Sarı Gece” adı verilen eylemler için Cumhuriyet Medyanı’na çağrıda bulunuldu.

Toulouse ve Nantes şehirlerindeki protestolarda da polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Sarı Yelekliler, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu önünde de eylem yaptı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı öfke ve isyana dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.