Fransa'da eyleme saldıran polisi döven şampiyon boksöre 2 yıl hapis cezası

Fransa'nın başkenti Paris'te, Sarı Yelekler'in geçen ay düzenlediği eyleme saldıran iki polisi döven ve tutuklu olarak yargılanan eski şampiyon boksör Christophe Dettinger'e 2 yıl hapis cezası verildi.

5 Ocak'ta Paris'te Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen eyleme katılan ve kitleye saldırıda bulunan 2 polisi döven eski şampiyon boksör Christophe Dettinger'e, 2 yıl hapis cezası verildi. Sputnik'te yer alan habere göre, boksta 2007 ve 2008'de Fransa şampiyonluğu elde eden Dettinger'in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Dettinger, 7 Ocak'ta gözaltına alınmış, iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 130 bin Euro'nun toplandığı kaydedilmişti.