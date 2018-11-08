Fransa’da Erdoğan’a 11 Kasım protestosu

Erdoğan’ın Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100’üncü yıldönümü kapsamında 11 Kasım’da Paris’te düzenlenecek törenlere davet edilmesi bugün Le Monde gazetesinde yayımlanan bir bildiriyle protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100’üncü yıldönümü kapsamında 11 Kasım’da Paris’te düzenlenecek törenlere davet edilmesi, Le Monde gazetesinde yayımlanan bir bildiriyle protesto edildi.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre, aralarında ünlü yönetmen Costa Gavras ve Serge Klarsfeld gibi isimlerin de bulunduğu bir grup aydın, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Kasım törenlerine davet edilmesini Le Monde gazetesinde bugün yayımladıkları bir bildiriyle protesto etti.

Erdoğan’ın ve Türkiye’nin “Ermeni soykırımını inkâr politikası”nın öne çıkarıldığı bildiride, Türkiye’nin Kıbrıs ve Kürtlere yönelik politikaları da eleştirildi. Türk devletinin “cihatçılık ve antisemitizmi körüklediği” ve "İsrail’e karşı kontrol edilemez bir nefreti teşvik ettiği" görüşleri savunulan bildiride, Türkiye’de özgürlüklerin ihlal edildiği ve “Türkiye’nin dünyanın en büyük gazeteci zindanı” haline geldiği vurgulandı. Bildiride, "Türkiye’de 55 bin siyasi tutuklu var ve iki yılda 150 bin devlet memuru düşünce suçundan işten çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride imzası bulunanlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, "Erdoğan’ın 11 Kasım törenlerine katılımının, yürüttüğü politikalara kefil olunduğu anlamına gelmediği konusunda net mesaj vermesini" istedi.

Bildiriyi imzalayanlar arasında, İsrail yanlısı tezleriyle tanınan filozof Pascal Bruckner, yönetmen Costa Gavras, Nazi avcısı olarak bilinen Serge ve Beate Klarsfeld çifti, Simon Wiesenthal Merkezi Başkanı Richard Odier, Fransa’da "Ermeni soykırımı"nı inkârın cezalandırılmasıyla ilgili yasa teklifinin mimarı milletvekili Valérie Boyer, Fransa Yahudi Üniversiteliler Birliği Başkanı Sacha Ghozlan, Doğu Hıristiyanlarını Koruma Derneği (Chrédo) Başkanı Patrick Karam, Fransa Kıbrıs Toplumu Başkanı Evagoras Mavrommatis, Avrupa Parlamentosu üyesi Renaud Muselier, Fransa Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan, Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi Eş Başkanları Mourad Papazian ve Ara Toranian, Fransız Irkçılıkla Mücadele Derneği Başkanı Dominique Sopo ve Fransa Helen Toplumu Başkanı Seta Theodoridis de bulunuyor.