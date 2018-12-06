Fransa’da enerji işçileri grev süresini uzattı

Fransa’da Genel Emek Federasyonu enerji sanayisinde çalışan işçilerin 13 Aralık’tan itibaren 48 saat süreyle greve gideceğini açıkladı.

Fransa’da Genel Emek Konfederasyonu (CGT) bugün yaptığı açıklamada, enerji sektöründe 13 Aralık’tan itibaren 48 saatlik greve gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada sarı yelek eylemlerine destek amacıyla grev kararı alındığı bildirildi.

Sendika, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un uzun vadeli enerji geçiş planının işten çıkarmalarla sonuçlanacağını ve ülkenin enerjide dışa bağımlılığını artıracağını belirtti.

Fransa’da gelecek hafta kamyoncuların ve çiftçilerin de greve gitmesi bekleniyor.

CGT’den daha önce yapılan açıklamada kamu sermayeli enerji şirketi EDF’de, gaz ve enerji tedarikçisi Engie’de ve diğer şirketlerde çalışan üyelerinin 24 saat greve gideceği bildirilmişti. Sendika son açıklamasıyla grevin 48 saate uzatıldığını bildirdi.



Sendikadan yapılan açıklamada, sarı yeleklilerin protestolarına da destek verildi. Sendika protestoların, Fransa Cumhurbaşkanı ve hükümetinin eşitsizliği artıran ve nüfusun çoğunluğunun saygın bir yaşam sürmesine izin vermeyen politikalarına karşı bir meydan okuma olduğuna işaret etti.

