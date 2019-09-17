Fransa’da emeklilik reformu protesto edildi

Fransa’da doktorlar, hemşireler, avukatlar, vergi dairesi ve maliye çalışanları ile pilotlar ve hostesler iş bırakarak hükümetin emeklilik reformunu protesto etti.

Fransa’da avukatlar, maliyeciler, doktorlar, hemşireler, pilotlar ve hostesler hükümetin emeklilik reformu planını protesto etti. Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde meslek mensupları iş bırakarak hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngören planını protesto etti. Cuma günü de emeklilik reformuna karşı toplu taşıma çalışanları tarafından ülke çapında grev düzenlenmişti. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, geçen hafta yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar emeklilik reformuna ilişkin ülke genelinde müzakere toplantılarının yapılacağını, yasa değişikliğinin gelecek yıl parlamentoda oylanacağını söylemişti.

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