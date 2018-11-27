Fransa'da emekçiler enerji politikalarına karşı greve gidiyor

Fransa'da hükümetin binlerce kişiyi işsiz bırakacak orta vadeli programının ardından Genel Emek Konfederasyonu (CGT) sendikası, enerji sektöründe greve çıkılacağını ilan etti. Kömür ile çalışan santrallerin yanı sıra nükleer tesislerin kapatılmasını içeren hükümet programının enerjide dışa bağımlılığı artıracağı tahmin ediliyor.

Fransa'da Genel Emek Konfederasyonu (CGT) sendikası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıkladığı orta vadeli programda alınacak tedbirler üzerine 3 Aralıkta enerji sektöründe greve gideceklerini duyurdu.

CGT tarafından bugün duyurulan grev kararı, hükümetin kömür ve nükleer santrallerinin bir kısmını kapatacağını duyurmasının ardından geldi. Kapatma kararının 10 bin kadar işçiyi etkileyeceğini belirten sendika, bu yöndeki politikaların Fransa’nın enerjideki dışa bağımlılığını artıracağına dikkat çekti.

KÖMÜR VE NÜKLEER SANTRALLERİ KAPATILACAK

Macron, ülkede devam eden protestolara ilişkin bugün yaptığı açıklamada 2035 yılına dek 14 nükleer tesisin kapatılacağını ve 2022 yılına kadar da kömür ile çalışan santrallerin durdurulacağını açıklamıştı.

Fransa’da akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı geçen hafta ülke genelinde başlayan “Sarı Yelek” gösterisilerine yüz binlerce kişi katılmıştı. “Macron istifa” ve "Hırsız Macron" sloganlarıyla sürdürülen gösterilerde iki kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Ülkede dizel fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 23 oranında artarken benzin fiyatları da aynı dönemde yüzde 15 oranında arttı. Fransa'da yılbaşından itibaren dizel ve benzine yeni zamların gelmesi bekleniyor.