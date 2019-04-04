Fransa'da eğitimciler grevde

Fransa Eğitim Bakanı'nın gündeme getirdiği eğitim reformu öğrencileri ve öğretmenleri sokağa döktü.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un krizi aşmak için ortaya attığı "büyük ulusal tartışma" açılımının eğitim alanındaki yansıması Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer tarafından gündeme getirilen "güven okulları" yasa tasarısı oldu.

Tasarıya göre küçük köy okulları "kolejleri birleştirme" amacı doğrultusunda kapatılacak, zorunlu eğitime başlama yaşı 6'dan 3'e indirilecek, lise sistemi alan eğitimlerine dayandırılarak baştan aşağı yeniden düzenlenecek. Bütün bu değişimlerin özel okulların yararına yapıldığı değerlendiriliyor.

Fransa'daki özel okulların önemli bölümünün Katolik okulu olduğu da tartışmayı daha da ilginç kılan bir ayrıntı.

Macron hükümetinin projesine alet olmak istemeyen öğretmen ve öğrenciler haftalardır sayısız boykot ve eylem düzenledi. Cumartesi günü ülke çapında 36 bin civarında eğitimcinin sokağa çıktığı tahmin ediliyor. Öğretmen sendikalarının ulusal grev günü olarak ilan ettiği bugün de binlerce eğitimci derslere girmedi. Bakanlık greve katılan öğretmen oranının yüzde 9'da kaldığını açıklarken, sendikalar bu oranının dörtte biri bulduğunu öne sürüyor.

Fransa Devrimci Komünist Partisi (PCRF) eylemlere destek veriyor ve özellikle liselilerin Macron'un projelerine alet edilmesine karşı çıkıyor. PCRF bu açılımın öğrencilerin işsizlik, borçluluk, toplumsal eşitsizlik gibi sorunlara karşı ilgisini dağıtacağını öne sürüyor.