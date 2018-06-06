Fransa’da demiryolu grevi yaz boyu sürebilir

Fransa’da on haftadır süren demiryolu grevinde hükümet işçilerle uzlaşmaya yanaşmazken, grevin Temmuz ve Ağustos aylarında da sürebileceği belirtildi.

Fransa'da demiryolu işçileri on haftadır her beş günün iki gününde greve çıkıyor. İşçilerin greve çıkmasının sebebiyse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reform planı. Bu plana göre 2020’ye kadar devlet demiryolları firması SNCF kısmi olarak özelleştirilecek ve AB’nin belirlediği regülasyonlara uygun hale getirilecek.

AB regülasyonları, işçilerin elinden ömür boyu iş garantisi gibi hakların alınmasının yanı sıra çalışma koşullarının ağırlaşması anlamına gelmekte.

Fransa’nın en büyük sendika konfederasyonu Confédération Générale du Travail’e (CGT) göre AB regülasyonları demiryolları çalışanlarının ellerinden önemli kazanımların alınmasının yanı sıra, tren bileti fiyatlarının artmasına ve kamu hizmetinin vasıf kaybetmesine de yol açacak.

Macron hükümetine göre 2020’de SNCF “yüzde 100 kamuya ait” olacakken aynı anda da anomim şirkete dönüştürülecek.

AIR FRANCE GREVİYLE BİRLİKTE ULAŞIMI AKSATIYOR

On haftadır Macron yönetimi grevcilerle hala uzlaşmaya yanaşmış değil. Grevin her beş günün iki günü olmak üzere alışılagelmişin dışındaki ritmi bir yana Air France’ta da eş zamanlı gerçekleşen grev de göz önünde bulundurulduğunda iki grev Fransa’nın taşımacılık sektörünü ciddi anlamda aksatmakta.

SNCF’de hükümet hâlâ uzlaşmaya yanaşmazken Air France’ta hükümetin ücret artışı teklifini işçilerin yüzde 55’i reddetmiş durumda.

CGT’ye göre Nisan ayında başlayıp 28 Haziran’a kadar sürmesi beklenen grevler Temmuz ve Ağustos aylarında da devam edebilir.

Demiryolları işçilerinin bir sonraki 48 saatlik grevi yarın başlayacak. Her ne kadar grev 5 günde 48 saatlik periyotlarla gerçekşese de ulaşımı ciddi anlamda felç etmekte.