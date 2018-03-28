Fransa'da çocukların okula başlama yaşı 3'e düşürüldü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede okula başlama yaşının altıdan üçe indirildiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamuoyuna açıkladığı yeni reform planları kapsamında, ülkede okula başlama yaşının altıdan üçe indirildiğini belirtti.

BBC Türkçe'deki habere göre, bununla Fransa, Avrupa'da en düşük okula başlama yaşına sahip ülke olacak.

Bu uygulama ülkede çocukların yalnızca küçük bir oranını etkileyecek zira Fransa'da birçok aile, çocuklarını hali hazırda üç yaşında okula göndermeyi tercih ediyor.

Resmi verilere göre ülkede üç yaşındaki çocukların sadece yüzde 2.4'ü henüz eğitim hayatına başlamamış durumda.

Macron, yeni düzenlemenin 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacağını söyledi.