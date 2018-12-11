Fransa’da bugün de lise öğrencileri sokakta

Fransa’da sarı yelek eylemlerinin ardından bugün lise öğrencileri Paris’te Macron’un eğitim politikalarını protesto ediyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te bugün lise öğrencileri sokakta.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eğitim politikalarına karşı çıkan öğrenciler, üniversiteye giriş düzenlemesinin değiştirilmesini ve eğitimden alınan harçları protesto ediyor.

Ülke genelindeki öğrencilerin eyleminde 450 eğitim kurumunda derslerin aksadığı, bunlardan 50’sinde derslerin tamamen durduğu belirtildi.

Öğrenci örgütleri, hafta sonuna kadar protestolarını sürdüreceklerini ifade ediyor.

Geçen haftaki eylemlerde Fransa genelinde 300 lisede boykot yapan öğrencilerin öfkesi polisin arkadaşlarını diz çöktürerek gözaltına aldığı görüntülerin yayımlanmasının ardından daha da artmıştı.

Öğrenci örgütleri bugünü “Kara Salı” ilan ederek tüm ülkede eyleme çağırmıştı.

Öğrenciler, yeni eğitim reformuyla liseden üniversiteye geçişte şimdiye dek uygulanan bakalorya sınavının kaldırılarak üniversiteye girişin zorlaştırılmasına karşı çıkıyor.

Liseliler sendikası, üniversiteye girişlerin elemeli olmasına tepki gösterirken, toplu taşıma araçlarında öğrencilerin ücretsiz seyahat etmelerini talep ediyor.

Öğrenciler yeni eğitim sisteminin zengin ile yoksul öğrenciler arasındaki eşitsizliği daha da artıracağına işaret ediyor.

France 24’e konuşan Bağımsız ve Demokratik Lise Öğrencileri Sendikası (FIDL) Başkanı Jules Spector “Taleplerimiz karşılanana kadar protestolarımızı sürdüreceğiz. Hükümet bizimle ilgili hiçbir girişimde bulunmadı. Açık ki hareketimizin yavaşlaması için yarı yılın bitişini bekliyorlar” dedi.