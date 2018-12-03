Fransa'da Başbakan, Sarı Yelekliler heyetiyle görüşecek

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yarın Fransa'da sokakları ele geçiren Sarı Yelekli protestocuların yollayacağı heyetle görüşecek.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yarın Fransa'da sokakları ele geçiren Sarı Yelekli protestocuların yollayacağı heyetle görüşecek.

Philippe, günlerdir sokaklardan çekilmeyen binlerce Fransızın istifasını istediği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevlendirmesi üzerine, aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve popülist solun lideri Jean-Luc Melenchon ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Macron, servet vergisini kaldırdığı ancak buna karşılık akaryakıt vergisini arttıran düzenlemelere gittiği için tepkilerin hedefi olmuştu.

Başbakan Philippe'in görüşeceği heyetin nasıl belirleneceğine ilişkin soru işaretleri gündeme gelirken, Meclis ve Senato çarşamba ve perşembe günleri protestolara ilişkin oturumlar düzenlemeye hazırlanıyor.

Bunların sonucunda hükümetin Sarı Yeleklerin öfkesini yatıştıracak, protestoların durulmasını sağlayacak önlemler açıklayacağı söyleniyor.