Fransa'da 3 ay sürecek grevler için işçiler sokağa indi

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden işçiler, belirli aralıklarla üç ay sürmesi planlanan grevler için sokağa döküldü.

Fransa’da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden, başta demiryolu çalışanları olmak üzere, havayolu ulaşımı, elektrik ve gaz idaresinde çalışanları, 3 ay boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen bir grev başlattı.

Bugün başlayan protestolara temizlik işçilerinin de dahil olması ile grevin etkisi giderek büyüdü. Fransa Başbakanı Douard Philippe, çalışanların 3 ay boyunca her 5 günde bir 2 günlük iş bırakma grevini “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. Her yıl devlet bütçesinden demir yolları için 14 milyar Euro ödenek verildiğini hatırlatan Başbakan Philippe, “Bu şekilde devam edersek, yolculara daha iyi hizmet garantisi verilemez” dedi.

Demiryolu çalışanlarının başlattığı, daha sonra farklı konularda şikayetleri bulunan, hava yolu ulaşımı ve gaz idaresi çalışanları ile temizlik işçilerinin katıldığı grev sanatçılar, öğrenci grupları ve halk tarafında da destek buldu.