Fransa yine zaman kaybetmedi: BMGK'ya acil çağrı

Suriye'ye yönelik yaptığı saldırgan açıklamalarla gündeme gelen Fransa, dünkü kimyasal provokasyonu sonrası bir kez daha harekete geçti. Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toptantıya çağırdı.

Fransa, kısa süre önce saldırıyla tehdit ettiği Suriye'ye ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toptantıya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Duma'daki kimyasal silah saldırısından son derece endişe duyduğunu" belirterek, Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için BMGK'den acil toplanmasını talep etti. Suriye, Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı iddialarını sert bir açıklamayla yalanlamış, "Ordu birliklerinin radikal terör örgütlerine karşı her başarısında bu radikal teröristleri koruyup kollama ve Suriye’ye müdahale bahanesi bulma amaçlı kimyasal silah iddialarının öne sürüldüğünü" ifade etmişti. İLGİLİ HABER Suriye'den 'kimyasal' yanıtı: Radikal teröristleri korumaya çalışanların işi