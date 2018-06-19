Fransa ve Almanya kabineleri ortak toplantısı bugün

Almanya ve Fransa bugün ortak bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirecek. Ancak iki ülkenin Avro bölgesi reformu konusunda uzlaşmaya çok uzak olduğu ifade ediliyor.

Alman-Fransız Bakanlar Konseyi toplantısı bugün Berlin'in kuzeyindeki Meseberg Kalesi'nde gerçekleşecek.

AB'nin sığınmacı politikası, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı, Avro bölgesi reformu ve ortak askeri projelerin toplantıda görüşülecek öncelikli konular arasında yer aldığı belirtiliyor.

Öte yandan, Fransa ve Almanya arasında öncelikli konuların herhangi birinde uzlaşmaya uzak olunduğu ifade ediliyor.

MACRON BÜYÜK ADIMLAR ATILMASINI İSTİYOR

Avrupa basınına göre, Fransız lider Macron, Trump yönetiminin başlattığı ticaret savaşı ve "Önce Amerika" yaklaşımının, AB'yi gerçekten egemen bir aktör olarak yeniden sahneye çıkarmak için bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Bunun için Avro bölgesinin kendi bütçesini oluşturması çağrısı yapan Macron'la, kamu maliyesi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha sağlam olan ve güneyin yükünü çekmek istemeyen Kuzey Avrupa ülkelerinin hemfikir olmadığı biliniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, daha temkinli bir reformdan yana gözüküyor. Almanya'da dün İçişleri Bakanı'nın Başbakan Merkel'e ultimatom vermesiyle patlak veren sığınmacı krizinin Almanya'yı Fransız önerileri karşısında taviz vermeye zorlayacağı yorumunun yanı sıra Alman diplomasi geleneğinin bundan etkilenmeyeceği görüşü de dile getiriliyor.