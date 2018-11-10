Fransa sosyal medyada vergi kaçakçısı avlayacak

Fransa vergi dairesi, 2019'un ilk aylarında yürürlüğe girecek pilot proje kapsamında, vergi kaçakçılığına karşı sosyal medya hesaplarını inceleyerek mücadele edecek.

Fransa vergi dairesi, 2019'un ilk aylarında yürürlüğe girecek pilot proje kapsamında, vergi kaçakçılığına karşı sosyal medya hesaplarını inceleyerek mücadele edecek.

Maliye Bakanı Geral Darmanin'in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya göre, sosyal medyada hesaplarının kamuya açık verileri kullanılacak.

Drmanin, sosyal medya verilerinden yararlanarak yürütülecek incelemeye ilişkin, "(Vergi dairesi), sahip olmaya yetecek gücünüz olmamasına rağmen, lüks bir arabada çektirdiğiniz sayısız fotoğrafı görebilecek" örneğini verdi.

Darmanin'in açıkladığı önlemin, Fransa'da geçen ay, yetkililerin vergi kaçakçılığına karşı mücadele yeteneğini güçlendirmek ve ilgili kurumlara daha geniş bir online veri kullanımı yetkisi vermek için yürürlüğe sokulan yasanın sonucu olduğu belirtiliyor.