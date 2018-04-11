Fransa ordusu Suriye'ye saldırı planlarını Macron'a sundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'ye saldırı seçenekleri konusunda ordu tarafından bilgilendirildi.

Fransa yönetimi Suriye'ye karşı saldırgan açıklamalarda bulunmuştu. Fransa ordusunun Suriye'ye olası saldırı seçenekleriyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bilgilendirdiği açıklandı.

Le Figaro'nun haberine göre Macron'a sunulan seçeneklerde Fransa'nın Suriye'ye saldırıları Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üsleri kullanmadan gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Ürdün ve BAE'nin Suriye'ye müdahaleye dahil olmak istemediği, bu sebeple saldırılarda Fransa'daki Saint-Dizier üssünün kullanılacağı aktarılıyor.

ABD'den gelen Suriye karşıtı açıklamaların ardından, Fransa da olası operasyonda ABD ile hareket edeceğini duyurmuştu.