Fransa, okullarda cep telefonunu yasakladı

Fransa Parlamentosu, ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımını yasaklayan yasa teklifini onayladı.

Fransa'da bundan böyle, ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımı yasak.

Hükümet, yeni yasanın sınıflarda konsantrasyonu artıracağı, "siber zorbalık ve pornografiyi engelleyeceği"ni öne sürüyor.

Yeni teknolojilere açık olmanın Fransa'nın her türlü teknolojiyi kullanacağı anlamına gelmediğini söyleyen Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in aksine, muhalefet yasanın "hükümetin reklam kampanyası olduğu görüşünde.

Yasaya göre 15 yaş altı çocuklar okul sınırları içinde cep telefonlarını çantalarında tutmak zorunda.

Ülkede, yaşları 12 ila 17 arasında değişen her 10 Fransız öğrenciden 9'unun cep telefonu var, bu nedenle öğretmenlerin yasayı uygulamakta zorlanacağı belirtiliyor.

Türkiye'de de "Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması" konulu 2018/10 nolu genelgeyle, derslerde cep telefonlarına yasak getirildi.

Genelgede, "Cep telefonlarının 'derslik, laboratuvar vb. eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda' kullanılmasına yasak getirilmiştir" deniliyordu.