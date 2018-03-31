'Fransa Menbiç'e asker gönderecek' iddiası

Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceği iddiası ortaya atıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları sonrası Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceği ileri sürüldü.

Rudaw'ın haberine göre, Fransa Demokratik Kürt Konseyi Dış İlişkiler Temsilcisi Agit Polat, Fransa’nın Suriye’nin Menbiç kentine asker göndereceğini iddia etti.

Agit Polat, yaptığı açıklamada, “Fransa, Suriye’de bulunan güçlerinin bir bölümünü Menbiç’e gönderecek ve bu kapsamında ülkedeki askerlerin sayısını artıracak. Fransa, Menbiç’te konumunu güçlendirecek. Onlar IŞİD karşıtı operasyon çerçevesinde Menbiç’de bulunacaklar. Orada bulunan askerler uluslararası koalisyonun düzenlediği operasyon kapsamında hareket edecek. Bu federalizmin onaylanması doğrultusunda ilk adımdır" yorumunda bulundu.