Fransa Maliye Bakanı: Avro hiç olmadığı kadar tehdit altında

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi birliğin ortak para birimiyle ilgili uyarılarda bulunan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 'avronun sonunun geldiğini görmek isteyen Avrupa'daki aşırı sağcı liderlerin yükselişinin tehlike arz ettiğini' savundu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin pek çoğunun ortak para birimi avronun "hiç olmadığı kadar tehdit altında bulunduğunu" iddia ederek, bunun çeşitli sebepleri olduğunu söyledi.

"Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı riskinin de bir etken olduğunu", ama ondan ziyade, "avronun sonunun geldiğini görmek isteyen Avrupa'daki aşırı sağcı liderlerin yükselişinin tehlike arz ettiğini" savunan Le Maire, "Ortak para birimimiz bugün her şeyden önce siyaseten tehdit altında, zira avronun ortadan kalktığını görme arzusunu saklamayan pek çok Avrupalı lider var" dedi.

Haftasonu düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini Marine le Pen'in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin kazanması halinde olacaklara dair öngörülerini tekrarlayan Fransa Maliye Bakanı, "bunun avroya darbe indireceğini, Fransız ekonomisi ve sanayine zarar vereceğini" iddia etti.

BAKAN 'İSTİKRARA ETKİDEN' KAYGILI

AP seçimleri için yapılan anketler, Le Pen'in geçmişte Ulusal Cephe adını kullanan Ulusal Birlik partisini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İlerleyen Cumhuriyet partisiyle başa baş gösteriyor.

Bu manzara karşısında Le Maire "Milliyetçilerin Le Pen aracılığıyla 26 Mayıs'ta kazanmasının, finans ve avronun istikrarı üzerine ciddi etkileri olur. Başlattığımız ekonomi ve sanayi politikaları ciddi yara alır" diye konuştu.