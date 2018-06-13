Fransa: İtalya'nın göçmenler konusundaki tutumu hastalıklı

​İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin 629 göçmenin bulunduğu geminin ülkeye girmesine izin vermemesi, Fransa'nın sert tepkisine neden oldu. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Fransa Büyükelçisi'ni Roma'ya çağırdı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmen gemisinin limana yanaşmasına izin vermemesi, Fransa ve İtalya arasında gerilime sebep oldu.

İtalya'nın yeni dışişleri bakanı Enzo Moavero Milanesi, İtalya hükümetinin göçmen gemisinin ülkeye girişine izin vermemesinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle Fransa Büyükelçisi'ni Roma'ya çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göçmen gemisini ülkeye almayan İtalya'yı “küçümseyici ve sorumsuz” olmakla suçladı.

Göçmen karşıtı İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin partisi Lig ve koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin öncelikli politikası Akdeniz'den gelen göçmenlerin engellenmesi. Bu doğrultuda İtalya limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen, içinde denizden kurtarılan 600 göçmenin bulunduğu Aquarius adlı gemi, şu an kendisini kabul eden İspanya'ya yolculuk ediyor.

Corriere della Sera gazetesine konuşan Salvini “Avrupa Birliği'nin en azından kendi sınırlarını koruması gerektiğini göstermeyi planlıyoruz. Fransa sert tepki gösteriyor, fakat kendileri de 10 bin kişiyi İtalya sınırına yığdılar” açıklamasını yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa Birliği'nin bugün göçmenler konusuna yeterince “kolektif, yeterli ve insani” yaklaşmadığını belirterek, kaçakçılığa ilişkin daha güçlü iç denetim ve Afrika'yla işbirliği çağrısı yaptı.

Le Drian, “Yasalara göre acil duruma sahip teknelere en yakın limanın bulunduğu ülkenin yardım etmesi gerekiyor. İtalya coğrafi sebeplerden dolayı en çok bot alan ülke, ancak biz de bu yükü paylaşmalıyız” yorumunda bulundu.

Macron'un partisi En Marche'nin sözcüsü Gabriel Attal, “İtalya hükümetinin yaklaşımı oldukça hastalıklı. İnsan hayatlarına ilişkin bu tür aşağılık politikalar kabul edilemez” dedi.