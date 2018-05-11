Fransa İran yaptırımları nedeniyle ABD'yi kınadı

Fransa, İran'ın ABD'ye yaptırımları yeniden getirmesini "kabul edilemez" olarak niteleyerek yaptırımlar sebebiyle ABD'yi kınadı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesinin ardından, ABD İran yaptırımlarını yeniden devreye sokmuştu.
İran'la nükleer anlaşmayı sonlandıran ABD, buna karşın "İran'a nükleer denetimlerinin sürmesi gerektiğini" öne sürdü.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupalı şirketlerin ABD kararı sebebiyle bedel ödememesi gerektiğini belirtti.
ABD, yaptırıma uğramak istemeyen şirketlerin altı ay içinde İran'la işlerini sonlandırmasını talep etti.
Le Drian, ABD'nin anlaşmaya bağlı kalmak isteyen ülkelere saygı duyması gerektiğini söyledi.