Fransa ile İtalya arasında 'Sarı Yelekliler' gerilimi

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Fransa'ya gelerek aralarında Sarı Yelekliler liderlerinden Christophe Chalençon ve Ingrid Levavasseur'un da bulunduğu eylemcilerle görüşmeler gerçekleştirdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı olaya tepki göstererek "Avrupa Birliği'nin kalbindeki ortaklar arasında yaşanan bu yeni provokasyon kabul edilemez" şeklinde açıklamada bulundu.
FRANSA BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI
Fransız yetkililer, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Beş Yıldız Hareketi liderinin Fransa'nın içişlerine karışmaması gerektiğini söylerken, "Değişim rüzgarı Alpleri aştı" şeklinde açıklamada bulunan Di Maio, Sarı Yeleklileri Roma'ya çağırdı.
Di Maio, geçtiğimiz aylarda da Fransa'yı Afrika'dan gelen sığınmacı akımından sorumlu tutan açıklamalarda bulunmuştu.
Fransa, peş peşe gelen suçlamalara tepki göstererek "dostluk ve karşılıklı saygının yeniden tesis edilmesini" talep ederek, İtalya Büyükelçisi'ni ülkeye çağırdı.