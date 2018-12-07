Fransa hükümetinde eylem paniği: Silah dağıtacaklar, 'gerçek' sarı yelekliler katılmasın

Fransa'da yarın Sarı Yeleklilerin eylemlerine büyük katılım olması beklenirken, hükümet sözcüsü eylemlere katılımı azaltmak için 'Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz… Gerçek 'Sarı Yelekler' bunlara canlı kalkan olmamalı' açıklaması yaptı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifası talebiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemleri yarın da devam edecek.

Fransa hükümetiyse eyleme katılımı azaltma çabasında. Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, radikal güçlerin hükümeti devirmek için silah dağıtacağına dair istihbarat aldıklarını belirterek "gerçek" sarı yeleklilerin yarınki eyleme katılmamasını istedi.

Sputnik'in aktardığına göre hükümet sözcüsü, radikal güçlerin protesto hareketini kullanarak hükümeti devirme girişiminde bulunabileceklerini iddia etti. "Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz" dedi.

Fransa hükümetinin haftasonunda düzenlenecek sarı yelek protestoları için ülke çapında 89 bin polisi harekete geçirmesi, Fransız polisinin Mantes-la-Jolie kentinde 700 lise öğrencisini "kurşuna dizilecek esirler" gibi gözaltına alması büyük tepki çekerken, kutuplaşmayı körükleyecek bir açıklama da hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux'dan geldi.

Le Parisien gazetesine konuşan Griveaux, sarı yeleklilerin cumhurbaşkanının ikamet ettiği Elysee Sarayı'na yürüme planıyla ne amaçlıyor olabilecekleri sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu kesinlikle organize. Politize ve radikal unsurlar bu hareketi kullanılacak bir araca dönüştürmek istiyor. Hükümeti devirmek istiyorlar."

İstihbarat ajanlarının protestolar sırasında ateşli silahların yasadışı biçimde dağıtılması ihtimalinin farkında olduğundan söz eden Griveaux, ne yapsalar durduramadıkları protestolarla ilgili "gerçek göstericilere" bundan sonraki eylemlere katılmaktan geri durmaları çağrısı da yaptı:

"Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz… Gerçek 'Sarı Yelekler' bunlara canlı kalkan olmamalı. Protestolarda hazır bulunanlar polisin kimseyi gözaltına almasına izin vermiyor. Dolayısıyla herkese sorumlu davranma çağrısı yapıyoruz. Benim tavsiyem bu yönde."

Hükümet sözcüsü, medya organlarından da protestoları verirken kolluk kuvvetlerinin pozisyonlarını açık etmeyecek şekilde yayın yapmalarını talep etti.

EĞİTİM BAKANINDAN LİSELİLERE DİZ ÇÖKTÜREN POLİSE DESTEK

Reuters'da yer alan habere göre, lise öğrencilerinin diz çöktürülerek gözaltına alındığı görüntülerle ilgili konuşan Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, görüntülerin "şoke edici" olduğunu söyledi ancak Fransa'nın son haftalarda içinden geçtiği süreçte polisin kaba kuvvet kullanmasının "haklı" olduğunu öne sürdü.