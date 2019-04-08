‘Fransa, Hafter'e gizli destek iddiasını yalanladı’

AFP’ye konuşan bir diplomatik kaynak Fransa’nın Libya’da Hafter’in ordusuna destek için ‘gizli planı’ olduğuna dair iddiaları yalanladı. Rusya'dan da Libya'da çatışan iki tarafa da askeri eylemleri durdurma çağrısı geldi.

Fransız haber ajansı AFP’nin bir diplomatik kaynağına dayandırdığı haberine göre Fransa, Libya’da BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolündeki Trablus’a askeri harekat başlatan Libya Ulusal Ordusu lideri Mareşal Halife Hafter’e destek verdiği iddiasını yalanladı.

Sözkonusu diplomatik kaynak Fransa’nın Feyyaz Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne desteğini yineledi.

Aynı kaynak, Fransa’nın Hafter’in Trablus’a başlatacağı harekattan daha önce haberi olmadığını ve Paris hükümetinin Libya’daki siyasi sürecin merkezine Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni koyduğunu söyledi. Sözkonusu kaynak Fransa’nın Hafter’i yeni bir askeri saldırıdan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştığını da kaydetti.

Öte yandan AB Dışişleri Bakanları’nın bugün Brüksel’de toplanarak Hafter’in Trablus’a başlattığı harekatı kınayacakları bildirilirken, İngiltere’nin Fransa’ya iki tarafı değil, “özellikle” Hafter’i kınaması konusunda baskı yapması bekleniyor.

Hafter’in Trablus’a başlattığı harekata Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karşılık vermesinin ardından yaşanan çatışmalarda ve karşılıklı hava saldırılarında en az 32 kişinin öldüğü belirtiliyor.



İngiltere’nin dün BM Güvenlik Konseyi’ne getirdiği Hafter’i askeri eylemlerini durmaya çağıran tasarı Rusya tarafından bloke edilmişti. Rusya tasarının Libya'daki tarafların tümüne çatışmayı durdurma çağrısı yapılması şeklinde değiştirilmesini önermiş ancak bu öneri ABD tarafından reddedilmişti.

Kremlin’den bugün yapılan açıklamada Libya’da her iki tarafa da askeri eylemlerini durdurma çağrısı geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili arabuluculuk yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya "Rus tarafı elbette tüm tarafları kanlı çatışmalara ve sivillerin ölmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırmak için mümkün olan tüm imkanları kullanıyor" diye yanıt verdi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Libya’da Trablus’a yönelik askeri harekat sonucunda ortaya çıkan tehlikeli tırmanmadan büyük endişe duyulmaktadır" denildi.

"Bu tür teşebbüsler sivil halka zarar vermekten ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir sonuca hizmet etmeyecek, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci sekteye uğratacaktır" değerlendirmesi yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Gerginliğin süratle azaltılması ve sükunetin sağlanması için sağduyunun ve aklıselimin hakim kılınması şarttır. BM Genel Sekreteri'nin ve BM Libya Özel Temsilcisi'nin ülkede gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına tam destek veren Türkiye, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesine önem atfetmektedir."