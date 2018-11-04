Fransa: Faşist parti anketlerde ilk sırada

2019 Mayıs'ta gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Fransa'da yapılan anketlerde Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen'in ilk defa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan önde olduğu görüldü.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences-Po'ya bağlı CEVIPOF araştırma merkezinin IPSOS Sopra-Steria adlı araştırma şirketine yaptırdığı son ankete göre Mayıs 2019’da gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin oy oranı yüzde 20 iken faşist Ulusal Birlik’in adayı Marine Le Pen'in oy oranı ise yüzde 21 olarak ölçüldü.

Le Pen’in son ankete göre oy oranını yüzde 4 arttırdığı görülürken, bugüne dek yapılan anketlerde Emmanuel Macron ilk defa Le Pen’in gerisinde yer aldı. Le Pen’in Ulusal Birlik partisinin yüzde 7 oy alması beklenen “Ayağa Kalk Fransa” hareketi ve diğer partilerle yapacağı ittifakın ardından aşırı sağcı partilerin toplam oy oranının yüzde 30’u bulması bekleniyor. Bu oran Ağustos ayında yapılan ankette yüzde 25 idi.

MACRON'A DESTEK ERİYOR

Geçtiğimiz aylarda kabinesinden iki bakanın istifa ettiği ve yakın korumasına ilişkin skandallar ortaya çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a desteğin azaldığı görülüyor. Eylül ayında Macron’un politikalarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29’da kaldı. Macron’a destek Temmuz’da yüzde 39, Ağustos ayında yüzde 34 olarak kaydedilmişti.

Avro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa’nın gücünü “reforme etme” iddiasıyla 2017 yılında seçilen Macron, düşük gelirli işçileri hedef alan “esnek çalışma” yasası ve emeklilik kesintileri ile tepki görmüştü.