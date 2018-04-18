Fransa, Esad’a verdiği Legion d’Honneur’ü hatırladı

Suriye’ye hava saldırısı düzenleyen Fransa, 2001 yılında Beşar Esad’a verdiği Onur Nişanı’nı geri almaya hazırlanıyor.

Fransa Suriye’ye hava saldırılarının ardından, 2001 yılında Beşar Esad’a verdiği Legion d’Honneur’ü (Onur Nişanı) hatırladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığından bir yetkili, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a verilen Legion d’Honneur'ü geri almak için işlemlere başladıklarını açıkladı.

Fransa’nın en üst düzey sivil nişanı olan Legion d’Honneur, 2001 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Esad’a sunulmuştu.

2010 yılında kabul edilen bir tasarıyla yabancılara verilen nişanın geri alınması kolaylaştırılmıştı. Fransa daha önce Amerikalı bisikletçi Lance Armstrong, İngiliz tasarımcı John Galliano ve cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’a verilen nişanı geri almıştı.