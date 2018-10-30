Fransa Cumhurbaşkanından Merkel’in kararına övgü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel’in yeniden aday olmama kararının saygıya değer olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisinin genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını ve 2021’de başbakanlığı bırakacağını açıklamasının "saygıya değer" bir karar olduğunu söyledi.

Etiyopya Başbakanı ile Paris’te düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macron, Merkel’in kararının “çok saygın ve asil” bir karar olduğunu söyledi.

Merkel’in 13 yıllık başbakanlığı döneminde yaptıklarını “çok cesurca” diye tanımlayan Macron, onun “Avrupa değerlerine bağlılığını” alkışladığını ifade etti.