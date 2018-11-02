Fransa Cumhurbaşkanından iki savaş arası benzetmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın parçalanma ve egemenliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek mevcut durumu iki dünya savaşı arasındaki döneme benzetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın parçalanma ve egemenliğini yitirme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek mevcut durumun Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1929 Bunalımı’na giden süreçtekine benzer olduğunu söyledi.

Ouest France gazetesinde yayımlanan söyleşisinde Macron, “popülizmin yükselişine”, “milliyetçilik cüzzamının” yayılışına işaret ederek Avrupa’nın bölünme ve egemenliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Avrupa’daki siyasi eğilimlerin iki dünya savaşı arasındaki yıllarla benzerlik gösterdiğini söyleyen Macron “Korkularla, milliyetçi savlarla ve ekonomik krizin sonuçlarıyla bölünmüş bir Avrupa’da, Birinci Dünya Savaşı’ndan 1929 krizine dek Avrupa’nın hayatına egemen olan neredeyse her şeyin yöntemsel olarak yeniden telaffuz edildiğini görüyoruz” dedi.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişini ilan eden Ateşkes Günü Anmaları için ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de aralarında yer aldığı liderleri Paris’te ağırlayacak olan Macron, etkinlik öncesinde verdiği söyleşide Avrupa’yı bölünme tehlikesinin beklediğini kaydetti.

Macron “Avrupa milliyetçi cüzzam üzerinden bölünme ve dış güçler tarafından yıkılarak egemenliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya” dedi.

Kıtanın ABD’ye güvenlik konusundaki bağımlılığının, Çin’in enerji piyasalarındaki gittikçe artan varlığının ve Rusya’nın “zaman zaman finansal piyasalardaki manipülasyon girişimlerinin” Avrupa’nın egemenliğine tehdit olduğunu söyleyen Macron, Almanya Başbakanı Merkel’in görevi bırakmasının da kendisini kaygılandırdığını belirtti.