Fransa Cumhurbaşkanı sendikalar ve patron örgütleri ile görüşecek

Dördüncü haftasını geride bırakan Sarı Yelek eylemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yarın işçi sendikaları ve patron örgütlerinden temsilcilerle görüşeceği duyuruldu.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve yaşam pahalılığına karşı başlayan Sarı Yelek eylemlerinin dördüncü haftası geride bırakılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yarın işçi ve işveren sendikaları temsilcileri ile görüşeceği açıklandı.

Sabah saatlerinde gerçekleşeceği duyurulan toplantı hakkında Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı, Fransa ulusunun bu zor zamanlarında tüm siyasi, bölgesel, ekonomik ve toplumsal güçleri seslerini, önerilerini dinlemek amacıyla bir araya getirmek istiyor” ifadelerine yer verildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, geçtiğimiz hafta Macron'un görevlendirmesi üzerine aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve sosyal demokrat Jean-Luc Melenchon ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bugün dördüncü haftasına giren eylemlerde polis saldırları ve yoğun biber gazı kullanımı tepkilere yol açmıştı. Sadece dün gerçekleştirilen protestolarda ülke çapında bine yakın kişi gözaltına alınmış, yüzlercesi tutuklanmıştı.

17 Kasım’da başlayan eylemlerde Fransa’da araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı ikaz yeleklerini giyen eylemciler, akaryakıt zamlarının geri çekilmesini, Macron’un istifasını, emekli maaşları ve asgari ücretin yükseltilmesini ve varlık vergisinin yeniden getirilmesini talep ediyor. Hükümet geçen hafta akaryakıt vergilerine zammı 2019 yılı bütçesinden çıkardığını açıklamıştı.