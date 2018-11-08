Fransa Cumhurbaşkanı, Nazi işbirlikçisi Mareşal Petain'i övdü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada Nazi işgali sırasında kurulan kukla hükümetin başına geçen Mareşal Philippe Petain'in Birinci Dünya Savaşı'ndaki hizmetlerini övmüştü. Gelen tepkiler Macron'a geri adım attıramadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada Nazi işgali sırasında kurulan kukla hükümetin başına geçen Mareşal Philippe Petain'in Birinci Dünya Savaşı'ndaki hizmetlerini övmüştü.

Birinci Dünya Savaşı'nın sonlandığı 1918 Kasımı'nı anmak için savaş bölgelerine yaptığı ziyarette konuşan Macron, Birinci Savaş sırasında Fransız ordusunun diğer yedi mareşali gibi Petain'i de anmanın "meşru" olduğunu ifade etmişti.

Gelen tepkilerin ardından Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Paris'teki resmi devlet töreninde sadece Les Invalides anıtında gömülü olan beş mareşalin anılacağını açıkladı.

TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRMADI

Eleştirilere bugün Fransa-Belçika sınırındaki Maubeuge bölgesine yaptığı ziyaret sırasında yanıt veren Macron ise, dün yaptığı açıklamaların arkasında durarak, "Ordumuzun askerlerini ve özellikle mareşallerini anması normal bir şey" diye konuştu.

"Ben 1940'taki Petain'i şiddetle mahkum ettim ve bunu hiçbir belirsizliğe meydan vermeden yaptım" diyen Macron, "Aynı zamanda dün Mareşal Petain'in 1914-1918 dönemindeki büyük askerlerden biri olduğunu ve bunu tarihten kazıyamayacağınızı söyledim" ifadelerini kullandı.

Bir önceki Fransa Cumhurbaşkanı, sosyal demokrat François Hollande, "Tarih tek bir dönemi izole etmez, hatta zaferlerle dolu bir askeri kariyeri bile..." sözleriyle Macron'u eleştirdi.

VATAN HAİNİ MAREŞAL

Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1917 ortalarında Fransız ordularının komutasını alan Mareşal Petain, 300 bin Fransız askerinin yaşamına mal olan Verdun zaferiyle bir ulusal kahramana dönüşmüştü.

Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'yı işgal eden Nazilerin kurduğu kukla Vichy Hükümeti'ni kuran Petain, 70 bin Yahudi ve direnişçiyi Nazilerin toplama kamplarına, ölüme yollamıştı.

Faşizm Avrupa'da yenildikten sonra vatana ihanetten ölüme mahkum edilen Petain'in cezası, ona uzun süre hayranlık duymuş olan eski silah arkadaşı ve dönemin devlet lideri General Charles de Gaulle tarafından ömür boyu hapse çevrilmişti.