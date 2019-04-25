Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Siyasal İslam bir tehdit

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Siyasal İslam, Fransız Cumhuriyeti'ni bölmeye yönelik bir tehdit" açıklaması yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasında Laiklik üzerinden açıklama yapan Macron, ülkesinde siyasal İslam'ın ülkesine zarar verdiğini savundu. Macron, bu şiddet olaylarının daha da artacağını iddia etti.

Emmanuel Macron laikliğin Fransız toplumunda ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Okullarımızda yaptığımız yasalar bazı Müslümanlarca gerginlik konusu oluyor. Fransa, 1905'te laik bir Cumhuriyet olmuştur. Ülkemiz kilise ile devlet arasındaki ayrımı düzenleyen bir yasayı kabul etti. Buna uyalım."