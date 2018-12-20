Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarkozy’den yardım istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sarı Yelek eylemleri sonrası eski cumhurbaşkanlarından Sarkozy’nin yardımına başvurduğu belirtiliyor. Macron'un bu adımı sağ seçmene bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Fransa’da Sarı Yelek eylemleri sonrası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un selefi Nicolas Sarkozy ile bir araya gelerek eski cumhurbaşkanından yardım istediği belirtiliyor.

Fransa genelinde bir ayı aşkın süredir devam eden ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep eden Sarı Yeleklilere karşı Macron’un eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’den yardım istediği belirtiliyor.

Macron, 2007-2012 yılları arasında cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy ile 7 Aralık’ta Elysee Sarayı’nda öğle yemeğinde bir araya geldi.

Le Figaro gazetesi ikilinin “kamu düzeni” ve fazla mesai ücretlerinden vergi alınmaması konusunu görüştüklerini yazdı.

Bu görüşmeden yaklaşık 10 gün sonra 16 Aralık’ta ise Macron, Sarkozy’yi Gürcistan’ın yeni cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin yemin töreninde Fransa’yı temsil etmesi için Tiflis’e gönderdi.

Reuters bu hamlenin Fransa’nın siyasi çevrelerini heyecanlandıran bir adım olduğunu yazdı.

Sarkozy’ye yakın kaynaklara göre Macron, sağ seçmene bir mesaj gönderme amacında.

Elysee Sarayı’ndan bir yetkili iki liderin “içten ve saygılı bir ilişki içinde" olduklarını söylerken, Cumhuriyetçiler'in 2016'da cumhurbaşkanı adayını belirlediği önseçimleri kaybedip siyaset sahnesinin dışına itilen Sarkozy'nin Macron'u, Mayıs 2017'de cumhurbaşkanı seçildiğinden beri hiç eleştirmediğine dikkat çekiliyor.