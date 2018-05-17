Fransa Cumhurbaşkanı Macron: AB şirketleri İran yaptırımlarından korumalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin şirketlerini ABD'nin İran yaptırımlarından koruması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmadan çekilmiş, İran'a yaptırımların yeniden uygulanması gündeme gelmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin İran'da iş yapan AB şirketlerini ABD yaptırımlarından korumak zorunda olduğunu belirtti.

Bulgaristan'da AB liderleriyle görüşen Macron, Fransız petrol şirketi Total'in İran yaptırımlarından zarar görmesinden endişe ettiğini söyledi.

Macron, "Uluslararası şirketlerin pek çok ülkede çıkarları var ve kendi çıkarlarına göre tercihlerini yapıyorlar. Bu özgürlüğe sahip olmayı sürdürmeliler" ifadelerini kullandı.