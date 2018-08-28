Fransa Çevre Bakanı Hulot canlı yayında istifa etti

Fransa'da Çevre Bakanı Nicolas Hulot, radyo programında canlı yayında Cumhurbaşkanı ve Başbakana haber vermeden istifa ettiğini duyurdu.

Fransa'da Çevre Bakanı Nicolas Hulot, katıldığı radyo programında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a haber vermeden istifa ettiğini duyurdu.

'KENDİME YALAN SÖYLEMEK İSTEMİYORUM'

Çevre politikalarının hükümet tarafından desteklenmediğini söyleyen ve “yalnız bırakıldığını” belirten Hulot, “Etkim var ancak gücüm yok" dedi. Çevre sorunlarının ağırlaştığını ve bu sorunların evrildiği noktaya öncelik tanınmadığını belirten Hulot, "Artık kendime daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Kabinedeki varlığımın bir yanılsama yaratmasını istemiyorum. O nedenle hükümeti bırakma kararı alıyorum" dedi.

'CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANIN HABERİ YOK'

Canlı yayındaki istifadan Macron, Başbakan Edouard Philippe ve eşinin dahi haberdar olmadığını belirten Hulot, "Bu dürüst ve sorumlu bir karar" dedi.

Kendi adını taşıyan Nicolas Hulot Vakfı’nın kurucusu olan bakan, L'oréal ve Rhône-Poulenc gibi büyük şirketlerin oluşturduğu fonlardan açıkça yardım almakla eleştirilmiş ancak bundan çekinmediğini açıklamıştı.

Hulot’nun Devlet Bakanlığı unvanı da bulunuyordu.