Fransa çağrıda bulundu, Renault'a yeni isim atandı

Renault Grubu, Japonya’da tutuklanan Renault Başkanı Carlos Ghosn’un yerine yeni bir ismi getirdiğini duyurdu. Fransa Maliye Bakanı geçtiğimiz gün Ghosn’un yerine yeni bir ismin getirilmesi için şirkete çağrıda bulunmuştu.

Renault Grubu, Japonya’da tutuklanan Renault Başkanı Carlos Ghosn’un yerine Thierry Bollore’yi geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirdiği bildirildi.

Renault Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, “grubun menfaatlerinin korunması ve faaliyetlerine devam etmesi amacıyla” geçici yönetim önlemlerini kabul ettiği duyuruldu. Açıklamada Ghosn’un yargılama sürecine ilişkin yorum yapılmadı.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Carlos Ghosn’un yerine yeni bir ismin getirilmesi için şirkete çağrıda bulunmuş, “Fransa’nın önceliği Renault’nun istikrarını güvenceye almak” demişti.

Otomotiv endüstrisinin önde gelen yöneticilerin olarak bilinen Carlos Ghosn, Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının başında yer alıyordu.

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.