Fransa 'Brexit'in ertelenmesi' talebini reddedebilir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit programının parlamentoda kabul edilmememesi durumunda 'Brexit'in üç ay ertelenmesi' talebini reddedeceklerini belirtti.

Fransa, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den ayrılma programını parlamentodan geçirememesi durumunda Brexit'in üç ay ertelenmesi talebini reddedeceğini açıkladı.

May'in erteleme talebini Almanya'nın da dahil olduğu bazı AB ülkeleri olumlu karşılarken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian mecliste talebe ilişkin “Biz İngiltere'ye açık ve basit bir mesaj veriyoruz: Theresa May'in birçok kez tekrarladığı gibi AB'den çıkmanın iki yolu var: Anlaşmayı onaylamak ya da AB'den anlaşmasız ayrılmak. May'in stratejisinde ikna edici olamaması durumunda erteleme talebi bir anlam ifade etmeyecektir ve anlaşmasız ayrılma seçeneği devreye girecektir” ifadelerini kullandı.

