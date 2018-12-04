Fransa Başbakanı'ndan açıklama: Zamlar geri çekildi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe düzenlediği basın toplantısında halkın tepkisini çeken vergi zamlarının altı ay süre ile askıya alındığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe "sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıta getirilen ek vergilerin altı ay süre ile askıya alındığını duyurdu.

Fransa basını, Sarı Yeleklilerin eylemlerini başlatan zammın geri çekileceğini açıklamıştı. Fransa Başbakanı, "Fransızların öfkesini anlamamak için sağır olmak lazım" ifadesini kullandı.

Zammın tamamen geri alınmaması, ancak altı aylığına askıya alınması da dikkat çekti.

TEK TALEP BU DEĞİL

Sarı Yeleklilerin eylemlerine yüz binlerce kişi katılırken, zammın askıya alınmasının eylemleri durdurup durdurmayacağı bilinmiyor.

Eylemcilerin talepleri arasında asgari ücret artışı ve düşük gelirlilerden alınan vergilerin azaltılması da bulunuyor.