Fransa Başbakanı Philippe: Düşmanımız Esad değil...

Fransa Başbakanı Philippe, Fransa'nın askeri operasyon düzenleyerek Suriye'ye veya Beşar Esad'a savaş açmadığını, ülkesinin düşmanının Suriye değil IŞİD olduğunu söyledi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ulusal Meclisteki özel oturumda, Suriye'ye düzenlenen saldırı hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını iddia ederek bunun cezasız kaldığı sürece siyasi bir çözüm bulunamayacağını söyleyen Philippe, "Bizim düşmanımız Suriye değil biz Suriye'ye veya Beşar Esad'a savaş açmadık. Bizim düşmanımız IŞİD'dir" dedi.

Ülkesinin kendi güvenliği için de askeri operasyona karar verdiğini belirten Edouard Philippe, Suriye operasyonuyla 2003'te ABD'nin Irak'a başlattığı askeri operasyon arasında benzerlik olduğu görüşüne ilişkin ise "Suriye rejimini düşürmek gibi bir niyetin olmadığını" kaydetti.